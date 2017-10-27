На Эйфелевой башне появилось поле для игры в гольф
27 октября 2017 - 13:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В одном из главных символов Парижа на высоте 57 метров появилось мини-поле для игры в гольф.
Проект был осуществлен совместно с Французской федерацией гольфа в преддверии главного события в этом виде спорта — сражения между командами Европы и США за Кубок Райдера, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал BFM.
Миниатюрную спортивную лужайку с шестью лунками украшают макеты самых примечательных мест Парижа: стеклянная пирамида-вход в Лувр, Собор Парижской Богоматери, сама Эйфелева башня, Опера Гарнье, Триумфальная арка и знаменитая базилика Сакре-Кёр на холме Монмартр.
Поиграть в гольф на высоте можно будет до 5 ноября.
В январе власти французской столицы заявляли о планах выделить 300 миллионов евро на модернизацию башни.
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