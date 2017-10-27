«Мурсия» пожаловалась на «Барселону» из-за мусора и беспорядка в раздевалке (видео)
27 октября 2017 - 17:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый матч 1/16 финала Кубка Испании между «Мурсией» и «Барселоной» принес «перцам» одно разочарование. Представители клуба опубликовали в соцсетях видео, на котором продемонстрировали состояние гостевой раздевалки после игры Кубка Испании с «Барселоной».
После матча каталонцы оставили беспорядок, разбросав мусор на полу и оставив пластиковые контейнеры на столе, пишет Eurosport.
Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Барселоны». Голами у каталонцев отметились Пако Алькасер, Жерар Деулофеу и Хосе Арнаис.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Россия готова реструктурировать долг Венесуэлы в размере около $3 млрд Соглашение, подготовленное Россией и Венесуэлой, предусматривает разделение его погашения на две части и льготные условия для первой из этих частей
Похищенному из Тбилиси азербайджанскому журналисту присудили премию им. Павла Шеремета Награждение состоялось в Таллине во время форума гражданского общества «Восточного партнерства»
Саудовская Аравия первой в мире предоставила гражданство роботу «Спасибо, королевство Саудовская Аравия. Я рассматриваю получение саудовского подданства как большую честь и горжусь тем, что стала первым роботом, получившим подданство», - сказала София
Джигарханяна могут признать недееспособным, либо его брак - фиктивным Помимо расторжения брака известному актеру предстоит самая главная схватка — он намеревается вернуть свое имущество, которое оказалось в собственности у супруги Виталины Цымбалюк-Романовской