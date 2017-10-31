Древний, открытый, загадочный: «МИР 24» представил 5 причин побывать в Ереване

PanARMENIAN.Net - В Армении завершается туристический сезон. Но пока еще есть возможность погреться на солнышке - в республике сейчас около 15 градусов тепла. Корреспондент «МИР 24» Анна Арутюнян представила пять причин побывать в Ереване.

«Древний и молодой, открытый для всех и очень загадочный Ереван - здесь можно провести незабываемое время, узнать, что такое талеры Параджанова, попробовать отменные блюда армянской кухни, дотянуться до небес и под покровом ночи насладиться армянским джазом»,- отмечает автор статьи.

В качестве первой причины издание отмечает необходимость побывать в подземелье Ереванской крепости.

«Это настоящая стена Ереванской крепости, при постройке которой использовался яичный белок и глина. Поэтому она такая стойкая», - говорит гид Леля Яковлева.

Ширина этой стены - примерно полтора метра, построили ее еще в 16 веке. С тех пор здесь сохранились два подземных хода протяженностью в семь и девять километров, которые вели в разные части города.

Второй причиной для визита в Ереван автор называет Музей Параджанова.

«В Музее великого режиссера Сергея Параджанова хранится художественное наследие, аналогов которому нет во всем мировом искусстве. В этот дом можно попасть в любой день недели. Режиссер Сергей Параджанов прославился после съемки культовых фильмов «Тени забытых предков» и «Цвет граната». Он был бунтарем по характеру и рискнул открыто критиковать цензуру. Из-за этого был осужден по политическим мотивам и несколько лет провел в тюрьме. В советских тюрьмах особо строгого режима кефир выдавался только больным туберкулезом. Параджанов собирал у них крышки из алюминиевой фольги и в карцере ногтем выдавливал талеры»,- говорится в статье.

Еще одна причина посетить Ереван - отменная еда. «Сегодня мы будем готовить тавушский борани. Это исконно армянское блюдо из Тавушской области. Я решил, что оно нам наиболее подходит», - говорит повар Рубен Матевосян.

Четвертая причина - Каскад. Почувствовать дух современного Еревана можно на Большом Каскаде в самом сердце столицы. И это не просто огромная лестница. Под ней скрывается большой культурный центр. А еще здесь расположен уникальный сквер, где можно увидеть десятки скульптур. Это настоящий музей под открытым небом.

В качестве заключительной - 5-й причины автор приводит армянский джаз.

«Еще одна причина приехать в Ереван - насладиться живым исполнением армянского джаза»,- отмечает издание.

Ранее стало известно, чтоЕреван входит в первую пятерку городов СНГ для путешествий россиян на ноябрьские праздники.