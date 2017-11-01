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Ереван и Москва работают над реализацией проектов совместного инвестфонда: Средства пойдут на IT

Ереван и Москва работают над реализацией проектов совместного инвестфонда: Средства пойдут на IT
1 ноября 2017 - 11:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Москва и Ереван разрабатывают дорожную карту реализации проектов в рамках совместного инвестфонда, средства могут пойти в том числе на финансирование проектов в сфере IT и энергетики. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Что касается российско-армянского фонда, то мы продолжаем работу. Недавно его представители были в Армении. Если говорить об областях для инвестиций, то это IT технологии, энергетика, высокотехнологичная продукция… Сейчас стороны работают над формированием дорожной карты»,- сказал Саргсян, передает РИА Новости.

Проект создания армяно-российского инвестиционного фонда был представлен в конце января 2017 года. Его деятельность будет направлена на финансирование отраслей, способных обеспечить рост товарооборота между странами, импортозамещение, развитие промышленной кооперации.

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Ria.ru: Москва и Ереван работают над реализацией проектов совместного инвестфонда
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