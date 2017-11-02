Карапетян: Бизнес-среда в Армении улучшилась
2 ноября 2017 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян выразил уверенность, что бизнес-среда в Армении улучшилась. Об этом он заявилна пресс-конференции.
«Я убежден, что бизнес-среда в нашей стране улучшилась», – сказал Карапетян.
По его словам, об улучшении бизнес-среды говорят как предприниматели, так и иностранные дипломаты, которые защищают бизнес-интересы своих стран.
«Мы упростили и налоговые механизмы, и механизмы на приграничных КПП, и возврат НДС, и предоставление лицензий и пр.» – сказал Карапетян, добавив, что Армения показала прогресс в различных международных рейтингах, пишет Panorama.am.
Что касается рейтинга Doing Business-2018 Всемирного банка, премьер указал: у Армении как позитивные, так и плохие показатели. Слабые позиции касаются судебной системы, предоставления кредитов в банках и прочего.
Армения ухудшила позиции в рейтинге Doing Business - 2018, который отображает простоту ведения бизнеса в странах. Так, согласно докладу, Армения в 2017 году занимает 47 место из 190 стран, опустившись на 9 позиций, по сравнению с предыдущим результатом.
Самое значимое
В рейтинге Армения занимает предпоследнее место среди стран ЕАЭС: Россия на 35 месте, Казахстан - на 36, Белоруссия - на 38, а Киргизия - на 77 месте
По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
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