На границе Армении задержан иранец с прицелом от гранатомета

PanARMENIAN.Net - На границе Армении, в пункте пропуска «Агарак» (Сюникская область), военнослужащие Мегринского пограничного отряда в ходе осмотра транспортного средства, принадлежащему гражданину Ирана, обнаружили оптический прицел ПГО - 7, используемый для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ - 7. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в РА.

Правонарушитель рассказал, что приобрел прицел на одном из рынков Еревана по просьбе своего друга.

Российские пограничники в соответствии с действующим законодательством передали задержанного нарушителя и прицел сотрудникам компетентных органов Армении.