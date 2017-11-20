Армянская анимационная студия создала серию образовательных 3D-мультфильмов

PanARMENIAN.Net - Армянская анимационная студия «Диджистеп» создала серию образовательных и развлекательных 3D-мультфильмов «Оболот» для детей дошкольного возраста.

Главный герой мультфильма - сумасшедший, дружелюбный, веселый роботОболот, который ищет самые интересные открытия в мире знаний и сюрпризов под названием «Боксленд».

Маленький робот в виде на колеса и глазами-мониторами в каждой серии мультфильма рассказывает детям о различных интересных вещах - от космических кораблей до вертолетов и велосипедов, и показывая цель и значение их применения.

В серии анимационных фильмах представлены также армянские элементы - музыка, архитектура. Мультфильм предназначен и для иностранной аудитории.

5-минутные серии мультфильма доступны на YouTube-канале.