АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк внедрил систему безопасности платежей ArCa SecurePay
21 ноября 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк внедрил новую систему обеспечения безопасности при осуществлении интернет-платежей ArCa SecurePay.
Отныне на сайтах, активизировавших ArCa SecurePay, интернет-платежи картой ArCa будут осуществляться посредством дополнительного подтверждения безопасности. При этом, на данный моемент услуга доступна для всех карт ArCa, эмитированных АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банком, за исключением карт ARCA-Мир, для которых эта услуга будет активирована в течение одного месяца.
Подтверждение сделок при осуществлении интернет-платежей будет осуществляться посредством ввода единаразовых паролей, которые во время осуществления сделок будут сгенерированы и отправлены SMS-сообщением на телефонный номер картодеражетеля, зарегистрированный в банке.
Также были завершены необходимые работы в торговых пунктах партнеров банка для обслуживания карт ArCa посредством ArCa SecurePay.
По вопросам услуги ArCa SecurePay или для получения более детальной информации можно позвонить в круглосуточный центр обслуживания картоджержателей АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНКа по номеру 010 318899.
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