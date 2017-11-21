АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк внедрил систему безопасности платежей ArCa SecurePay

PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк внедрил новую систему обеспечения безопасности при осуществлении интернет-платежей ArCa SecurePay.

Отныне на сайтах, активизировавших ArCa SecurePay, интернет-платежи картой ArCa будут осуществляться посредством дополнительного подтверждения безопасности. При этом, на данный моемент услуга доступна для всех карт ArCa, эмитированных АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банком, за исключением карт ARCA-Мир, для которых эта услуга будет активирована в течение одного месяца.

Подтверждение сделок при осуществлении интернет-платежей будет осуществляться посредством ввода единаразовых паролей, которые во время осуществления сделок будут сгенерированы и отправлены SMS-сообщением на телефонный номер картодеражетеля, зарегистрированный в банке.

Также были завершены необходимые работы в торговых пунктах партнеров банка для обслуживания карт ArCa посредством ArCa SecurePay.

По вопросам услуги ArCa SecurePay или для получения более детальной информации можно позвонить в круглосуточный центр обслуживания картоджержателей АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНКа по номеру 010 318899.