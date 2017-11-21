Армения намерена экспортировать безалкогольное пиво в Иран: В Дилижане открылся новый завод

PanARMENIAN.Net - В армянском Дилижане открылся пивной завод «Дилижан». На церемонии открытия пивного завода присутствовал президент Армении Серж Саргсян.

Продукцию завода планируется реализовывать как в Армении, так и за рубежом, принимая во внимание, что качественные и вкусовые характеристики пива соответствуют международным стандартам. Продукцию нового завода планируют экспортировать в Росссию, США, Грузию. В планах развития компании также важное место занимает экспорт безалкогольного пива в Исламскую Республику Иран.

Саргсян в сопровождении министра экономики, руководства завода и гостей совершил экскурсию по цехам нового завода, ознакомился с осуществленными на заводе работами, реализованными инвестициями и созданными рабочими местами. Президенту было представлено, что общая стоимость инвестиционной программы на заводе производительной мощностью 10 млн литров составила 2,5 млрд драмов (порядка $5,1 млн).

Завод, строительство которого началось в апреле 2013 года и завершилось в сентябре 2017 года, производит пиво с 15 августа 2017 года.

Государство также оказало содействие в реализации этой инвестиционной программы в Тавушской области. По постановлению правительства, в рамках реализуемой компанией программы срок выплаты рассчитываемого по части импортируемого оборудования НДС продлен до трех лет.

По заверению руководства, в настоящее время завод имеет 90 работников со средней заработной платой 100 тысяч драмов, во время сезонных работ число работников достигнет 120.