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Барсегян: Снижение процентных ставок привело к новым возможностям для развития рынка капитала Армении

Барсегян: Снижение процентных ставок привело к новым возможностям для развития рынка капитала Армении
29 ноября 2017 - 16:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Общее снижение процентных ставок в Армении создало новые возможности для развития рынка корпоративных облигаций. Об этом заявил директор по линии розничных операций Америабанка Арман Барсегян в ходе пресс-конференции в режиме онлайн.

Он отметил, что в результате в банковской системе появился излишек капитала и необходимость ликвидности, что повлияло на процентные ставки.

«Минимальный рост общего капитала снизил процентные ставки, и одним из факторов снижения в последние месяцы было требование ЦБ», - сказал Барсегян.

По его словам, снижение ставок по вкладам позволяет населению рассматривать альтернативные и более выгодные инструменты вложения, которыми и являются корпоративные облигации.

«Возможно, было бы лучше иметь определенный график увеличения капитала, чтобы процентные ставки постепенно уменьшались, исключая возможность краткосрочных резких перемен», - сказал он.

ЦБ Армении поднял минимальный объем общего капитала банков к 2015 году, установив, что с 1 января 2017 года он должен составить 30 млрд драмов вместо прежних 5 млрд драмов.Решение было обусловлено необходимостью консолидации банков и укрепления способности противостоять различным экономическим ситуациям.В результате объединения в Армении в 2017 году остались 17 банков вместо 19 в 2015 году.

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