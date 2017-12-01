Конституционный суд Грузии декриминализовал употребление марихуаны

PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Грузии на заседании по делу «Гражданин Грузии Гиви Шанидзе против парламента» удовлетворил иск Шанидзе и упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны.

Согласно решению, опубликованному на сайте суда, употребление конопли и марихуаны больше не будет считаться уголовным преступлением и не подпадает под статью «незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров», пишет «Интерфакс».

Отмечалось, что уголовная ответственность за употребление марихуаны не соответствует статье 16 Конституции Грузии, по которой «каждый обладает правом свободного развития своей личности». Истец в частности доказывал, что каждый гражданин страны имеет право самостоятельно выбирать подходящую для себя форму отдыха.

«Суд посчитал, что в случае индивидуального употребления наказание не может рассматриваться как подходящее средство для защиты общественного порядка», - говорится в решении Конституционного суда.

В оппозиционной партии «Гирчи», представителем которой является Шанидзе, решение назвали «историческим».

«Сегодня мы получили больше свободы! С сегодняшнего дня в Грузии курение конопли больше не криминал! Поздравляю!», - написал на своей странице в фейсбуке член партии «Гирчи» Ника Кавтарадзе.

В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания за декриминализацию наркотиков, все чаще стали проводиться акции с требованием отмены уголовной ответственности за употребление марихуаны и других запрещенных веществ.

В июле 2017 года Конституционный суд Грузии признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание незначительного количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением. Такое решение было принято на основании обращения группы граждан страны, которые внесли иски против грузинского парламента.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. При этом самым распространенным веществом является марихуана - ее употребляет 63,9% принимающих наркотики.