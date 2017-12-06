Глава армянской делегации в ПАСЕ: Комитет министров СЕ возбудил дело против Азербайджана
6 декабря 2017 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Комитет министров Совета Европы 5 декабря возбудил судебное следствие в связи с невыполнением Азербайджаном решения Европейского суда по правам человека. Об этом заявила вице-спикер парламента Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.
По ее словам,это первое подобное решение Комитета министров в отношении какой-либо страны.
«Дело касается незаконного суда над азербайджанским оппозиционером Ильгаром Мамедовым. С 2014 года Комитет министров, парламентская ассамблея неоднократно принимала решения и резолюции, призывая власти Азербайджана освободить Мамедова, однако и через 3 года после решения ЕСПЧ Мамедов продолжает оставаться в заключении», - написала Ованнисян на своей странице в Facebook.
Она отметила, что впервые намерения о применении этой беспрецедентной меры воздействия на Азербайджан были озвучены осенью.
«Азербайджан был предупрежден, что если до 29-го ноября не исполнит решение ЕСПЧ, в Большой Палате ЕСПЧ начнется расследование в его отношении, но власти предпочли озвучивание фальшивых обвинений исполнению решения ЕСПЧ»,- заключила Ованнисян.
Мамедов был арестован в 2013 году и приговорен к 7 годам лишения свободы за политическую деятельность.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Partner news
Последние новости
Мониторинг ОБСЕ в Карабахе прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР
Армянский танец кочари и «азербайджанская» толма включены в список культурного наследия ЮНЕСКО ЮНЕСКО также включила в список нематериального культурного наследия представленный Азербайджаном рецепт приготовления толмы
Фигуристка Медведева на заседании МОК высказалась против выступления на Олимпиаде без флага РФ Она отметила, что Олимпиада в Пхёнчхане для нее должна стать первым шансом окунуться в уникальную атмосферу соревнований такого масштаба
Мхитарян - Ибрагимовичу: Вот видишь, кто тут бог теперь? По его словам, последним игроком, кого он пригласил в армянский ресторан, был Ибрагимович. Армянин пригласил его туда перед игрой с «Сент-Этьеном», когда Ибрагимович забил три мяча