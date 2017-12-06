Глава армянской делегации в ПАСЕ: Комитет министров СЕ возбудил дело против Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Комитет министров Совета Европы 5 декабря возбудил судебное следствие в связи с невыполнением Азербайджаном решения Европейского суда по правам человека. Об этом заявила вице-спикер парламента Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

По ее словам,это первое подобное решение Комитета министров в отношении какой-либо страны.

«Дело касается незаконного суда над азербайджанским оппозиционером Ильгаром Мамедовым. С 2014 года Комитет министров, парламентская ассамблея неоднократно принимала решения и резолюции, призывая власти Азербайджана освободить Мамедова, однако и через 3 года после решения ЕСПЧ Мамедов продолжает оставаться в заключении», - написала Ованнисян на своей странице в Facebook.

Она отметила, что впервые намерения о применении этой беспрецедентной меры воздействия на Азербайджан были озвучены осенью.

«Азербайджан был предупрежден, что если до 29-го ноября не исполнит решение ЕСПЧ, в Большой Палате ЕСПЧ начнется расследование в его отношении, но власти предпочли озвучивание фальшивых обвинений исполнению решения ЕСПЧ»,- заключила Ованнисян.

Мамедов был арестован в 2013 году и приговорен к 7 годам лишения свободы за политическую деятельность.