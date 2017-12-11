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Армения инвестировала в Грузии $5,6 млн за 3 квартала 2017 года

Армения инвестировала в Грузии $5,6 млн за 3 квартала 2017 года
11 декабря 2017 - 14:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Прямые инвестиции Армении за 3 квартала 2017 года составили $5,6 млн. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Согласно сообщению, прямые инвестиции Армении увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда Армения инвестировала $3,97 млн в соседнюю страну.

В первом и втором кварталах инвестиции из Армении составили примерно $2,53 млн и $3,15 млн соответственно, в то время как в третьем квартале отрицательный приток прямых инвестиций составил $12.700.

Прямые инвестиции Армении в экономику Грузии составили около $39 миллионов в период с 2012 по 2016 год. Азербайджан остается крупнейшим инвестором Грузии.

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