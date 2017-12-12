Армянская АЭС получила новый турбогенератор от «Русатом Сервиса»

PanARMENIAN.Net - 10 декабря АО «Русатом Сервис» завершило доставку первого из двух турбогенераторов для Армянской АЭС.

Транспортировка оборудования от завода-изготовителя в Санкт-Петербурге происходила в два этапа - по морю до порта Поти (Грузия) и оттуда - наземным транспортом до площадки Армянской АЭС. Новый агрегат будет установлен на место прежнего, который был изготовлен в конце 70-х годах прошлого века. Вместе с турбогенератором будут заменены вспомогательные системы – это является одной из особенностей работы над проектом.

Турбогенератор изготовлен российским предприятием ПАО «Силовые машины» – энергомашиностроительной компании, входящей в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. По контракту, подписанному в декабре 2016 года, ПАО «Силовые машины» должно изготовить и поставить для модернизируемого второго энергоблока Армянской АЭС два комплектных турбогенератора номинальной мощностью 236 МВт с системами возбуждения и технологического контроля. При этом в объем работ входят также монтаж и наладка оборудования.

Второй турбогенератор будет поставлен на ААЭС в декабре 2018.

В декабре 2014 года было подписано Соглашение между правительствами РФ и Армении о сотрудничестве в продлении срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской атомной электростанции. В феврале 2015 года подписано соглашение о предоставлении экспортного кредита для финансирования работ по продлению срока эксплуатации ААЭС. В июне 2015 года между АО «Русатом Сервис» и ЗАО «ААЭК» был подписан контракт на выполнение работ, поставок и услуг для продления срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС.