Армянская АЭС получила новый турбогенератор от «Русатом Сервиса»
12 декабря 2017 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 декабря АО «Русатом Сервис» завершило доставку первого из двух турбогенераторов для Армянской АЭС.
Транспортировка оборудования от завода-изготовителя в Санкт-Петербурге происходила в два этапа - по морю до порта Поти (Грузия) и оттуда - наземным транспортом до площадки Армянской АЭС. Новый агрегат будет установлен на место прежнего, который был изготовлен в конце 70-х годах прошлого века. Вместе с турбогенератором будут заменены вспомогательные системы – это является одной из особенностей работы над проектом.
Турбогенератор изготовлен российским предприятием ПАО «Силовые машины» – энергомашиностроительной компании, входящей в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. По контракту, подписанному в декабре 2016 года, ПАО «Силовые машины» должно изготовить и поставить для модернизируемого второго энергоблока Армянской АЭС два комплектных турбогенератора номинальной мощностью 236 МВт с системами возбуждения и технологического контроля. При этом в объем работ входят также монтаж и наладка оборудования.
Второй турбогенератор будет поставлен на ААЭС в декабре 2018.
В декабре 2014 года было подписано Соглашение между правительствами РФ и Армении о сотрудничестве в продлении срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской атомной электростанции. В феврале 2015 года подписано соглашение о предоставлении экспортного кредита для финансирования работ по продлению срока эксплуатации ААЭС. В июне 2015 года между АО «Русатом Сервис» и ЗАО «ААЭК» был подписан контракт на выполнение работ, поставок и услуг для продления срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС.
Самое значимое
«Существует достаточно доказательств того, что спреи Monsanto отравили нашу среду, способствуя резкому вымиранию пчел»,- написал Танкян
В рейтинге Армения занимает предпоследнее место среди стран ЕАЭС: Россия на 35 месте, Казахстан - на 36, Белоруссия - на 38, а Киргизия - на 77 месте
По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ЕСПЧ вынес вердикт по делам карабахских беженцов: Армения и Азербайджан выплатят компенсации Так, по делу «Саркисян против Азербайджана» ЕСПЧ обязал Азербайджан в течение трех месяцев выплатить 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
СМИ: Администрация Трампа смирилась с президентством Асада до 2021 года На смену официальной позиции Вашингтона повлияли успехи правительственных войск Сирии при поддержке России, Ирана и Хезболлы