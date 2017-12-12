ООН: Рост ВВП Армении в 2017 году составит 5,8%
12 декабря 2017 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - ООН прогнозирует рост экономики Армении на 2017 год на уровне 5,8%. Об этом, сославшись на динамичные показатели экономической активности, о которых сообщает страна, говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%. В своем прошлом докладе ООН прогнозировала рост ВВП Армении на 2,7%, с последующим возростанием до 3% в 2018 году.
Восстановление денежных переводов из России способствует ускорению экономической активности в Центральной Азии и на Кавказе.В Армении экономика резко возросла в условиях быстрого промышленного роста и повышения цен на медь, говорится в докладе.
Между тем, экономика Азербайджана в 2017 году снизится на 1%, в то время как в России и Грузии ожидается рост ВВП на 1,8% и 4,8% соответственно.
Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2017 год запланирован в размере 3,2%, а на 2018 год – 4,5%.По последним данным, ВБ прогнозирует рост экономики Армении в 2017 году до 2.7%, МВФ – 2.9%, Fitch – 2.1% и ЕАБР – 2.9%, АБР – 2.2%.
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