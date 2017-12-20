Мхитарян вошел в топ-100 лучших футболистов года по версии ведущих СМИ

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попал сразу в 2 списка лучших футболистов 2017 года, составленных The Guardian и Sky Sports.

Так, в The Guardian опубликовала первую часть рейтинга лучших игроков 2017 года, в него вошли позиции с 71 по 100. Мхитарян занял в рейтинге 92 место, расположившись после Сеска Фабрегаса. В 2016 году армянин занял 57 место, в 2015 году — 77-е.

Рейтинг The Guardian составлен на основе опросов 169 футбольных экспертов из 63 стран мира.

Между тем, в рейтинге Sky Sports Мхитаряна занял 53 место, сразу после Дани Алвеса. Издание отмечает, что после тяжелого старта на «Олд Траффорд» армянскому футболисту удалось привлечь внимание главного тренера МЮ Жозе Моуриньо, однако 5 голевых передач и 1 в 12 матчах Премьер-лиги сезона 2017/18 были недостаточны для того, чтобы Мхитаряну удалось укрепить свои позиции в основном составе английского клуба.

В 2016 году Мхитарян занимал 38 место в рейтингеSky Sports, в 2015 году - 17 место.

Последний раз Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.

В составе МЮ Мхитарян забил 13 голов в 58 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.