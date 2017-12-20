Мхитарян вошел в топ-100 лучших футболистов года по версии ведущих СМИ
20 декабря 2017 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попал сразу в 2 списка лучших футболистов 2017 года, составленных The Guardian и Sky Sports.
Так, в The Guardian опубликовала первую часть рейтинга лучших игроков 2017 года, в него вошли позиции с 71 по 100. Мхитарян занял в рейтинге 92 место, расположившись после Сеска Фабрегаса. В 2016 году армянин занял 57 место, в 2015 году — 77-е.
Рейтинг The Guardian составлен на основе опросов 169 футбольных экспертов из 63 стран мира.
Между тем, в рейтинге Sky Sports Мхитаряна занял 53 место, сразу после Дани Алвеса. Издание отмечает, что после тяжелого старта на «Олд Траффорд» армянскому футболисту удалось привлечь внимание главного тренера МЮ Жозе Моуриньо, однако 5 голевых передач и 1 в 12 матчах Премьер-лиги сезона 2017/18 были недостаточны для того, чтобы Мхитаряну удалось укрепить свои позиции в основном составе английского клуба.
В 2016 году Мхитарян занимал 38 место в рейтингеSky Sports, в 2015 году - 17 место.
Последний раз Мхитарян выходил на поле 25 ноября в матче против «Брайтона». Сообщалось, что после того матча у полузащитника возник конфликт с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.
В составе МЮ Мхитарян забил 13 голов в 58 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.
Самое значимое
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Microsoft запретила устанавливать Google Chrome на новой версии Windows 10 В корпорации не назвали конкретную причину произошедшего и лишь отметили, что приложение должно быть «уникальным и отличительным»
Глава МИД Армении обсудил карабахское урегулирование с госсекретарем Франции по иностранным делам В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС собеседники коснулись отношений Армении и Европейского союза
Ашотян: Опасно, если Баку разрешат представить карабахский конфликт в качестве религиозного По его словам, в Арцахе проживают тысячи людей, которые должны пользоваться основополагающими правами, возможностью участвовать в образовательных и других программах
Армения поддержала Россию по вопросу Крыма в ООН Голосование по документу прошло 19 декабря в Нью-Йорке. «За» резолюцию высказались 70 государств, «против» проголосовали 26 стран