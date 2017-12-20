Экспорт из Армении впервые превысил $2 млрд

PanARMENIAN.Net - Объем экспорта из Армении за 11 месяцев 2017 года составил $2,013 млрд. По данным министерства экономического развития и инвестиций РА, в январе-ноябре 2017 года объемы экспорта увеличились на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По данным Национальной статистической службы, в январе-ноябре 2016 года объемы экспорта составили $1,621 млрд.

Сопоставив данные министерства и НСС, можно заключить, что объем экспорта из Армении впервые превысил 2 миллиарда долларов.

В январе-октябре 2017 года 30% экспорта из Армении пришлось на страны СНГ, из которых только 26,8% пришлось на Россию.24,1% экспорта пришлось на страны ЕС. В основном Армения экспортирует минеральные продукты, готовые пищевые продукты, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них.

По данным за 10 месяцев 2017 года, около 54% роста экспорта обеспечила добыча полезных ископаемых.

Нацстатслужба еще не опубликовала данные по объему экспорта с января по ноябрь 2017 года. Объем экспорта из Армении в январе-октябре текущего года составил $1,745 млрд.