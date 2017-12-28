Член ИГ пытался въехать в Армению: Спецслужбы помешали
28 декабря 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Служба нацбезопасности Армении предотвратила въезд в страну иностранного гражданина, подозреваемого в связях с террористической организацией «Исламское государство».
На запрос агентства «Аравот» в ведомстве подтвердили, что была предпринята попытка въезда в Армению, которая была предотвращена.
СНБ отметила, что только за 2017 годв рамках антитеррористической деятельности спецслужб был предотвращен въезд в Армению 960 иностранных граждан,подозревающихся в связях с террористическими организациями, еще 95 иностранцев были взяты под пограничный надзор.
Согласно докладу Вест-Пойнтского Центра борьбы с терроризмом (CTC), 1 гражданин Армении был в числе предполагаемых 15000 новых рекрутов, присоединившихся к террористической группировке «Исламское государство» в течение 2013 и 2014 годов. Как сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-центре службы нацбезопасности РА,в результате проверки стало ясно, что информация не соответствует действительности и носит провокационный характер.
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