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Всемирный банк улучшил прогноз для экономики Армении

Всемирный банк улучшил прогноз для экономики Армении
10 января 2018 - 14:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Согласно прогнозам Всемирного банка, рост ВВП Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 и 2020 годах - 4%.

Согласно государственному бюджету Армении, рост ВВП в 2017 году планировался на уровне 3,2%, а к 2018 году - 4,5%. ВБ прогнозировал рост экономики Армении в 2017 году до 2,7%, МВФ – 2,9%, Fitch – 2,1% и ЕАБР – 2,9%, АБР – 2,2%.

Улучшение прогноза для экономики Армении эксперты Всемирного банка связывают с тем, что увеличится производство и экспорт металлов, их цены на международном рынке, а также улучшатся внутренние условия.

Мировая экономика в целом, по прогнозу Всемирного банка, вырастет в 2018 году на 3,1% благодаря увеличению инвестиций, производства, а также стабилизации цен на сырье.

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