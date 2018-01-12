В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт
12 января 2018 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 января по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В Армении ночью 12-го, днем 14-го, 15-16 января в большинстве регионов ожидаются осадки, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 12-го, 13-го, ночью 14 о января жидается погода без осадков.
Закрыт Варденяцский перевал. Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар и Воскепар-Киранц (для автомобилей с прицепом).
На автодороге Сисиан-Горис местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.
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