В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт

PanARMENIAN.Net - 12 января по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В Армении ночью 12-го, днем 14-го, 15-16 января в большинстве регионов ожидаются осадки, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 12-го, 13-го, ночью 14 о января жидается погода без осадков.

Закрыт Варденяцский перевал. Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар и Воскепар-Киранц (для автомобилей с прицепом).

На автодороге Сисиан-Горис местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.