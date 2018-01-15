В ЕС потребовали расследования похищения и суда над азербайджанским журналистом Мухтарлы
15 января 2018 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Шестилетний приговор, вынесенный в Азербайджане оппозиционному журналисту Афгану Мухтарлы, вызывает серьезные вопросы по поводу уважения основных прав человека, в том числе свободы выражения мнений и СМИ, и надлежащей правовой процедуры в Азербайджане. Так решение азербайджанского суда прокомментировала официальный представитель европейского внешнеполитического ведомства в заявлении, опубликованном 14 января.
Как отмечается в документе, «предполагаемое похищение Мухтарлы в Грузии, за которым последовал его арест и судебное преследование в Азербайджане, продолжает требовать тщательного и прозрачного расследования», пишет Deutsche Welle.
Брюссель призвал Баку в срочном порядке рассмотреть «все случаи лишения свободы, связанные с осуществлением основных прав человека», и освободить всех соответствующих лиц согласно международным обязательствам Азербайджана.
Афган Мухтарлы известен материалами о коррупции в армии, а также среди высших чиновников Азербайджана, в том числе семьи президента страны Ильхама Алиева. Опасаясь репрессий, он в 2015 году перебрался вместе с семьей в Грузию, где намеревался получить статус политического убежища. В мае 2017 года Мухтарлы был похищен неизвестными в Тбилиси, а через сутки его задержали азербайджанские пограничники.
12 января Балакянский районный суд Азербайджана приговорил журналиста к шести годам лишения свободы, признав его виновным в неповиновении представителям властей, контрабанде валюты и незаконном пересечении границы.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Отец раненного в пермской школе 10-летнего армянина рассказал подробности происшествия Оба нападавших сейчас задержаны. Известно, что один из них - учащийся школы, а второй - недавно выпустился из нее
В сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки» (видео) По словам исполнительного продюсера «Рассказа служанки» Уоррена Литтлфилда, второй сезон расскажет, как появилась Республика Гилеад
СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал» Португалец чувствует себя обманутым после того, как президент «Реала» Флорентино Перес не предложил ему новый контракт на лучших условиях, нарушив обещание
Мерсон: Мхитарян - один из лучших игроков в АПЛ и нужен «Арсеналу» «Думаю, продажа Санчеса в МЮ и приобретение Мхитаряна будет для «Арсенала» хорошей сделкой. Считаю, Мхитарян - один из лучших игроков в АПЛ»,- отметил Мерсон