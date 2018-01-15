В ЕС потребовали расследования похищения и суда над азербайджанским журналистом Мухтарлы

PanARMENIAN.Net - Шестилетний приговор, вынесенный в Азербайджане оппозиционному журналисту Афгану Мухтарлы, вызывает серьезные вопросы по поводу уважения основных прав человека, в том числе свободы выражения мнений и СМИ, и надлежащей правовой процедуры в Азербайджане. Так решение азербайджанского суда прокомментировала официальный представитель европейского внешнеполитического ведомства в заявлении, опубликованном 14 января.

Как отмечается в документе, «предполагаемое похищение Мухтарлы в Грузии, за которым последовал его арест и судебное преследование в Азербайджане, продолжает требовать тщательного и прозрачного расследования», пишет Deutsche Welle.

Брюссель призвал Баку в срочном порядке рассмотреть «все случаи лишения свободы, связанные с осуществлением основных прав человека», и освободить всех соответствующих лиц согласно международным обязательствам Азербайджана.

Афган Мухтарлы известен материалами о коррупции в армии, а также среди высших чиновников Азербайджана, в том числе семьи президента страны Ильхама Алиева. Опасаясь репрессий, он в 2015 году перебрался вместе с семьей в Грузию, где намеревался получить статус политического убежища. В мае 2017 года Мухтарлы был похищен неизвестными в Тбилиси, а через сутки его задержали азербайджанские пограничники.

12 января Балакянский районный суд Азербайджана приговорил журналиста к шести годам лишения свободы, признав его виновным в неповиновении представителям властей, контрабанде валюты и незаконном пересечении границы.