Ученые: Злоупотребление солью может привести к деградации когнитивных функций человека
16 января 2018 - 14:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу чрезмерного количества соли провоцирует изменения иммунной системы в кишечнике, которые влекут за собой деградацию когнитивных функций человека.
Соответствующее исследование опубликовано в Nature Neuroscience.
Специалисты показали, что злоупотребление хлоридом натрия в течение трех недель приводит к эндотелиальной дисфункции, уменьшению мозгового кровотока и когнитивным нарушениям, но не меняет артериальное давление.
Высокосолевая диета увеличивала количество клеток Т-хелперов 17 в кишечнике и производство ими молекул интерлейкина-17. Авторы показали, что рост содержания интерлейкина-17 в кровотоке обуславливал негативное влияние данной диеты на мозговое кровообращение, пишет Lenta.ru.
К подобным выводам ученые пришли в ходе наблюдений за мышами. Полученные результаты, отмечают авторы, справедливы и для людей. Специалисты заметили, что негативные последствия высокосолевой диеты допускали отмену в случае возвращения грызунов к нормальному режиму питания.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Отмечается, что уменьшение потребления соли до пяти граммов в сутки каждым человеком может предотвращать примерно 2,5 миллиона смертей ежегодно.
По данным организации, более половины жителей планеты ежедневно употребляют на 80-140 процентов хлорида натрия больше. Избыток соли попадает в организм человека главным образом вместе с хлебом, сухими завтраками и готовыми к употреблению блюдами.
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