В Армении ожидаются осадки

PanARMENIAN.Net - На территории Армении днем 22-го, 23 января ожидается погода без осадков.

24-27 января в большинстве регионов республики время от времени ожидаются осадки, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ветер южный с порывами до 3-8 м/с.

Ночью с 24-26 января температура воздуха повысится на 2-3 градуса, днем понизится на столько же.

В Ереване днем 22-го, 23 января ожидается погода без осадков. 24-27 время от времени ожидаются осадки.