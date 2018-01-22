В Армении ожидаются осадки
22 января 2018 - 14:49 AMT
PanARMENIAN.Net - На территории Армении днем 22-го, 23 января ожидается погода без осадков.
24-27 января в большинстве регионов республики время от времени ожидаются осадки, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ветер южный с порывами до 3-8 м/с.
Ночью с 24-26 января температура воздуха повысится на 2-3 градуса, днем понизится на столько же.
В Ереване днем 22-го, 23 января ожидается погода без осадков. 24-27 время от времени ожидаются осадки.
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