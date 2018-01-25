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МИД Армении: Баку пытается провокациями отвлечь внимание от нарушений прав в Азербайджане

МИД Армении: Баку пытается провокациями отвлечь внимание от нарушений прав в Азербайджане
25 января 2018 - 13:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Баку пытается посредством провокаций в Карабахе отвлечь внимание от происходящих в Азербайджане нарушений прав и основополагающих свобод человека. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Баку пытается компенсировать дипломатические провалы на международных площадках, отвлечь внимание от происходящих в Азербайджане нарушений прав и основополагающих свобод человека, совершая провокации на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. Не получится»,- написал он.

Ночью 25 января, около 02:00 (по местному времени), ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск предприняли попытку диверсионного проникновения.Попытка проникновения азербайджанской диверсионно-разведывательной группы своевременно была пресечена передовыми подразделениями Армии обороны НКР на оборонительном участке одной из боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения.

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Запись Тиграна Балаяна в Twitter
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