МИД Армении: Баку пытается провокациями отвлечь внимание от нарушений прав в Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Баку пытается посредством провокаций в Карабахе отвлечь внимание от происходящих в Азербайджане нарушений прав и основополагающих свобод человека. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Баку пытается компенсировать дипломатические провалы на международных площадках, отвлечь внимание от происходящих в Азербайджане нарушений прав и основополагающих свобод человека, совершая провокации на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. Не получится»,- написал он.

Ночью 25 января, около 02:00 (по местному времени), ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск предприняли попытку диверсионного проникновения.Попытка проникновения азербайджанской диверсионно-разведывательной группы своевременно была пресечена передовыми подразделениями Армии обороны НКР на оборонительном участке одной из боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения.