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Премьер Армении: Хотим, чтобы дорога и транзит через Грузию были стабильными

Премьер Армении: Хотим, чтобы дорога и транзит через Грузию были стабильными
25 января 2018 - 19:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения хочет, чтобы дорога и транзит через Грузию были стабильными, так как от этого во многом зависит экономика РА. Об этом заявил находящийся в Давосе премьер-министр Армении Карен Карапетян.

На вопрос грузинского Первого канала, насколько реально, чтобы Россия оправляла грузы в Армению через Цхинвальский регион, Карапетян ответил: «Естественно, мы просим наших соседей и друзей, рассмотреть возможность, чтобы в поставке грузов не было перебоев – ни из-за погоды, ни по другим причинам. Например в декабре 2016 года, пол месяца мы не могли принять грузы. Исходя из этого, была такая просьба, чтобы нам не пришлось искать других альтернатив для связи с внешним миром. Это как в интересах Армении, так и Грузии».

Карапетян не пожелал говорить о возможностм провоза грузов непосредственно через Цхинвальский регион.

Делегация Армении принимает участие в форуме в Давосе после 9-летней паузы.

Ссылки по теме:
1tv.ge. Премьер Армении – Мы хотим, чтобы дорога и транзит через Грузию были стабильными
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