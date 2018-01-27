Трампу подарили именную футболку «Арсенала» и попросили возглавить клуб

PanARMENIAN.Net - Британский журналист и телеведущий Пирс Морган во время встречи с президентом США Дональдом Трампом вручил ему именную футболку «Арсенала» и попросил принять клуб вместо Арсена Венгера.

«Тот момент, когда я приглашаю президента Трампа стать новым тренером «Арсенала», потому что он строит сильную оборонительную стену, имеет атакующую философию и любой ценой хочет выигрывать большие трофеи», – написал Морган в твиттере.

Запись журналиста ретвитнул защитник «канониров» Эктор Бельерин, подписав: «Надеюсь, он отказался», пишет Eurosport.

Пирс Морган – активный фанат «Арсенала», который критикует команду с 2015 года. «Канониры» занимают 6 место в таблице АПЛ, отставая от лидера «Сити» на 23 балла.

22 января в лондонский клуб перешел полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян.