Трампу подарили именную футболку «Арсенала» и попросили возглавить клуб
27 января 2018 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский журналист и телеведущий Пирс Морган во время встречи с президентом США Дональдом Трампом вручил ему именную футболку «Арсенала» и попросил принять клуб вместо Арсена Венгера.
«Тот момент, когда я приглашаю президента Трампа стать новым тренером «Арсенала», потому что он строит сильную оборонительную стену, имеет атакующую философию и любой ценой хочет выигрывать большие трофеи», – написал Морган в твиттере.
Запись журналиста ретвитнул защитник «канониров» Эктор Бельерин, подписав: «Надеюсь, он отказался», пишет Eurosport.
Пирс Морган – активный фанат «Арсенала», который критикует команду с 2015 года. «Канониры» занимают 6 место в таблице АПЛ, отставая от лидера «Сити» на 23 балла.
22 января в лондонский клуб перешел полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян.
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