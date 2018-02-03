Windows 10 впервые обошла по популярности Windows 7
3 февраля 2018 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Запущенная в 2015 году операционная система Windows 10 впервые обошла Windows 7 по популярности. Об этом говорится в свежей статистике ирландского сервиса StatCounter, специализирующегося на анализе веб-трафика.
В январе 2018 года международная доля Windows 10 составила 42,78%, а Windows 7 — 41,86%. На третьем месте находится Windows 8.1 с долей в 8,72%, а четвертое занимает совсем уж древняя, но до сих пол любимая многими Windows XP с 3,36%. Замыкает пятерку Windows 8 с 2,44%, пишет Ferra.ru.
В данном случае статистика StatCounter учитывает данные браузеров десктопных ПК, работающих под управлением различных версий ОС Windows.
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