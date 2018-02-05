WhoScored: Мхитарян - лучший игрок матча «Арсенал» - «Эвертон»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Эвертон» по версии ресурса WhoScored, который присудил футболисту 9,9 очков.

«Арсенал» разгромил «Эвертон» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 5:1.

Мхитарян провел на поле 90 минут и оформил три голевых паса за одну игру. Он дважды ассистировал Аарону Рэмзи и один раз – Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Таким образом, армянский футболист стал первым игроком в сезоне 2017/18 АПЛ, отдавшим 3 ассиста в одном матче.

Согласно сайту, Мхитарян сделал 42 передачи, 33 из которых были успешными. В ходе игры он сделал 2 удара по мячу, 1 из которых пришелся по воротам, 2 дриблинга, один из которых - удачный. 9 раз Мхитарян пытался отнять мяч, 4 раза ему это удалось.

Мхитарян перешел в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» в обмен на Алексиса Санчеса.