Азербайджанские оппозиционеры: Внеочередные выборы президента упростят их фальсификацию

PanARMENIAN.Net - Назначение досрочных президентских выборов в Азербайджане - это попытка удержать власть. Об этом заявил председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана Джамиль Гасанли.

По его словам, в проведении внеочередных выборов никакой необходимости не было.

«Три недели назад было официальное заявление, что очередные президентские выборы состоятся 17 октября. Назначение внеочередных выборов свидетельствует о каких-то тайных намерениях властей. B любом случае, ухудшение социально-экономического положения в стране способствует неуклонному падению авторитета властей, на этом фоне есть стремление с помощью подконтрольного ЦИК провести формальные выборы и сохранить власть в руках семьи еще на семь лет», - сказал Гасанли, пишет Contact.az.

По его словам, НСДС обсудит ситуацию и примет решение об участии или неучастии в выборах.

B свою очередь, бывший лидер «Мусават» и кандидат в президенты от этой партии Иса Гамбар считает, что правящий режим понимает, если провести выборы в октябре, к тому времени социально-экономическое и политическое недовольство населения будет значительно выше, чем сейчас.

«B этом случае, будет гораздо труднее сфальсифицировать выборы и удержать власть насильственными методами», - сказал он.

Углубление кризиса и неспособность властей найти пути его преодоления, рост недовольства населения, ухудшение положения Путинского режима в России под давлением Запада, способствуют осложению положения и властей Азербайджана, считает он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов. Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы назначены на 11 апреля 2018 года.Центральной избирательной комиссии Азербайджана поручено обеспечить проведение президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.