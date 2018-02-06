Биткоин снова резко подешевел
6 февраля 2018 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Курс биткоина опустился с $8000 до $6156 за сутки.
По данным Coinmarketcap, самая популярная криптовалюта потеряла за сутки 23% стоимости. Согласно Coindesk, колебание курса составило 11%.
Ethereum и Ripple также подешевели до $593 и $0.61 или на 28.7% и 23.8% соответственно.
Биткоин превысил отметку $10.000 в конце ноября 2017 года. В середине декабря стоимость криптовалюты побила отметку в $19.000, после чего курс падает, изредка поднимаясь волнообразными скачками.
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