Биткоин снова резко подешевел

PanARMENIAN.Net - Курс биткоина опустился с $8000 до $6156 за сутки.

По данным Coinmarketcap, самая популярная криптовалюта потеряла за сутки 23% стоимости. Согласно Coindesk, колебание курса составило 11%.

Ethereum и Ripple также подешевели до $593 и $0.61 или на 28.7% и 23.8% соответственно.

Биткоин превысил отметку $10.000 в конце ноября 2017 года. В середине декабря стоимость криптовалюты побила отметку в $19.000, после чего курс падает, изредка поднимаясь волнообразными скачками.