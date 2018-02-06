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Яндекс.Деньги: Жители Армении в 2017 году потратили в интернет-магазинах вдвое больше

Яндекс.Деньги: Жители Армении в 2017 году потратили в интернет-магазинах вдвое больше
6 февраля 2018 - 19:21 AMT

PanARMENIAN.Net - В 2017 году жители Армении потратили на покупки в интернет-магазинах в 1,9 раза больше, чем в 2016 году. Средний чек вырос почти вдвое — до 6123 драмов. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив данные об оплате пользователей через это платежное решение — из электронных кошельков, с банковских карт и другими способами.

Сегодня к Кассе подключены более 75 000 сайтов по всему миру. В исследовании учитывались платежи жителей Еревана, Гюмри, Ванадзора, Абовяна, Раздана, Гориса, Капана и других городов страны.

Сильнее всего спрос покупателей в сети вырос на гаджеты и бытовую технику, а также на косметику и парфюмерию: в 6,5 и 5 раз соответственно. Заметно увеличилось также количество онлайн-заказов продуктов питания (в 4 раза), товаров для дома и дачи (в 3,8 раза), детских товаров (в 3,5 раза), книг (в 2,3 раза), запчастей и аксессуаров для авто (в 1,2 раза). А вот число покупок одежды, обуви и аксессуаров, а также сувениров и товаров для хобби, наоборот, уменьшилось: на 13% и 10% соответственно.

На одного пользователя из Армении приходится в среднем 5 онлайн-покупок в год. Чаще всего люди заказывают в интернет-магазинах одежду, обувь, книги, товары для дома и дачи. В 2017 году один пользователь из Армении тратил на покупки в интернет-магазинах в среднем 30 021 драм. Это в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Самый большой средний чек был за гаджеты и бытовую технику — 56 641 драм (в 2016 году — 23 133 драма). На запчасти и аксессуары для авто люди тратили в среднем за раз 35 975 драмов (годом ранее — 14 203 драма). Средний чек за косметику и парфюмерию составил 33 083 драма (33 168 драмов), за детские товары — 30 447 драмов (17 945 драмов), за продукты питания — 26 364 драма (31 467 драмов), за цветы — 26 024 драма (13 437 драмов), за товары для дома и дачи — 15 904 драма (21 772 драма), за сувениры и товары для хобби — 11 992 драма (2977 драмов).

В 2017 году больше всего тратили в интернет-магазинах пользователи из Гюмри — их расходы в целом выросли в 3,2 раза по сравнению с 2016 годом. Траты жителей Еревана увеличились в 1,9 раза, Абовяна — в 1,5 раза, Армавира — в 1,2 раза, Ванадзора — в 1,1 раза.

Самый большой средний чек за онлайн-покупки был также в Гюмри — 6378 драмов (годом ранее — 2381 драм). В Ереване люди тратили в среднем за раз 6208 драмов (3232 драма), в Армавире — тоже 6208 драмов (2381 драм), в Абовяне — 5358 драмов (2041 драм), в Ванадзоре — 2977 драмов (4082 драма).

В исследовании учитывались платежи жителей Армении за 2016 и 2017 годы.

Яндекс.Касса — универсальное платёжное решение компании «Яндекс.Деньги». С его помощью компании могут принимать оплату всеми популярными способами: через электронные кошельки, с банковских карт, через мобильные и интернет-банкинги, со счетов мобильных номеров, по QR-кодам, через бесконтактную технологию Apple Pay, а также наличными через 250 тыс. точек приёма платежей в России и других странах СНГ. Сервис помогает принимать оплату на сайте и в мобильном приложении, через бота в Telegram, выставлять счета клиентам по смс, электронной почте, в чате, маркетинговых email-рассылках и Viber.

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