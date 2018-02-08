Пассажиропоток в аэропортах Армении в январе 2018 года увеличился на 9,1%
8 февраля 2018 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Пассажиропоток армянских аэропортов «Звартноц» и «Ширак» в январе 2018 года увеличился на 9,1%, достигнув показателя в 189.177 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации Армении.
В «Звартноце» пассажиропоток увеличился на 5,7% по сравнению с январем 2017 года, составив 178.301 человек.За январь 2018 года объем грузоперевозок через аэропорт «Звартноц» составил 892 т, в то время как за январь 2017 года этот показатель составил 965 т.
В «Шираке» пассажиропоток составил 10.876 человек, в январе 2017 года этот показатель составлял 4624 человек.
Количество обслуженных взлетов и посадок за январь 2018 года, по сравнению с январем 2017 года, в аэропортах возросло на 11%.
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