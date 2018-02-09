Рубен Варданян делит бизнес со своим партнером: Офисы оставляет, торговые центры отдает
9 февраля 2018 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-владелец «Тройки диалог», российский бизнесмен армянского происхождения Рубен Варданян и основатель RD Group Гагик Адибекян решили разделить бизнес. Об этом рассказали двое знакомых бизнесменов. Об этом также знают два консультанта, работавших с ними, сообщают «Ведомости».
По словам собеседников издания, решение было принято еще несколько месяцев назад. Партнеры разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса и подход к управлению им. Поэтому оба решили заняться своими проектами, говорят источники.
Варданян и Адибекян – инвесторы фондов под управлением Avica Management Company, раскрывала ранее сама компания. На ее сайте сказано, что в ее портфеле находятся активы общей стоимостью более $1 млрд. Среди них – расположенные в самом центре Москвы деловой квартал «Романов двор» и доля в бизнес-центре «Воздвиженка» (бывший «Военторг»), торговые центры «Времена года» на Кутузовском проспекте и Dream House на Рублевке и т. д. Все они – уникальные объекты как с точки зрения месторасположения, так и с точки зрения качества, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик. Он добавляет, что, если бы Avica решилась их продать, они были бы интересны как российским, так и международным инвесторам.
Пока раздел активов между бизнесменами не закончен, но они уже договорились, что RD Group Адибекяна перейдут все торговые объекты фондов Avica, говорят два источника, близких к разным сторонам переговоров.В фонды же Варданяна, по их словам, будут переданы «Романов двор» и доля в бизнес-центре «Воздвиженка».
Представители Варданяна, Адибекяна и Avica от комментариев отказались.
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