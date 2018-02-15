Правозащитники сообщили о гибели 15 российских наемников в Сирии

PanARMENIAN.Net - В сирийской провинции Дейр-эз-Зор при взрыве на военном складе погибли 15 сотрудников российской частной охранной компании, сообщила правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующаяся в Лондоне.

Склад с оружием, где произошел взрыв, расположен, по данным правозащитников, в населенном пункте Табия Джазира.

По версии SOHR, россияне вместе с бойцами проправительственных сил пытались проникнуть на склад, но подорвались на мине-растяжке. Всего, по данным правозащитников, в результате взрыва погибли 23 человека, пишет Meduza со ссылкой на The Guardian.

Частная компания, чьи сотрудники-россияне погибли при взрыве, по информации Syrian Observatory for Human Rights, занимается охраной нефтяных и газовых месторождений, которые контролируют сирийские власти.

Другие подробности произошедшего, в том числе дата, когда произошел взрыв на военном складе, не уточняются.

7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, по неподтвержденным официально данным, под обстрел попали наемники из России. Международная коалиция нанесла удар для поддержки своих союзников из «Сирийских демократических сил».

Разные источники сообщают, что при ударе погибли от десятков до сотен россиян, работавших в частной военной компании. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) объявила, что ей удалось установить имена восьмерых погибших россиян.

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