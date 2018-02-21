ЕАБР прогнозирует прирост ВВП Армении до 3% в 2018 году
21 февраля 2018 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует прирост ВВП Армении до 3% в 2018 году.По прогнозам аналитиков ЕАБР, в течение 2018 года ожидаются положительные темпы экономического роста в странах-участницах и увеличение ВВП на 2,2%.
Самый высокий рост ВВП прогнозируется в Таджикистане - 7,3%, а самый низкий в России - 2%. В Белоруссии рост ВВП прогнозируется на уровне 2,6%, в Казахстане - 3,7%, в Кыргызстане - на 4,2%.
По итогам 2018 года инфляция в Армении прогнозируется на уровне 3,4% (прирост в декабре по сравнению с декабрем 2016 года), в Белоруссии - 6%, в Казахстане - 5,8%, в Кыргызстане - 4,7%, в России - 3,8%, в Таджикистане - 6,1%.
Согласно проекту госбюджета Армении в 2018 году, в стране прогнозируется экономический рост на 4,5%.
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По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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В рейтинге Армения занимает предпоследнее место среди стран ЕАЭС: Россия на 35 месте, Казахстан - на 36, Белоруссия - на 38, а Киргизия - на 77 месте
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