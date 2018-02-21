PanARMENIAN.Net - Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует прирост ВВП Армении до 3% в 2018 году.По прогнозам аналитиков ЕАБР, в течение 2018 года ожидаются положительные темпы экономического роста в странах-участницах и увеличение ВВП на 2,2%.

Самый высокий рост ВВП прогнозируется в Таджикистане - 7,3%, а самый низкий в России - 2%. В Белоруссии рост ВВП прогнозируется на уровне 2,6%, в Казахстане - 3,7%, в Кыргызстане - на 4,2%.

По итогам 2018 года инфляция в Армении прогнозируется на уровне 3,4% (прирост в декабре по сравнению с декабрем 2016 года), в Белоруссии - 6%, в Казахстане - 5,8%, в Кыргызстане - 4,7%, в России - 3,8%, в Таджикистане - 6,1%.

Согласно проекту госбюджета Армении в 2018 году, в стране прогнозируется экономический рост на 4,5%.