В Нигерии террористы из «Боко Харам» похитили более 110 школьниц
24 февраля 2018 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики террористической группировки «Боко Харам» похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе. Об этом сообщила полиция.
Ранее сообщалось об исчезновении только 46 девочек. Кроме того, полиция отрицала, что они были похищены, пишет РИА Новости со ссылкой на PM News.
В апреле 2014 года террористы «Боко Харам» похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять школьниц на всех арестованных боевиков, но правительство страны от этого отказалось. В августе 2016 года боевики «Боко Харам» опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.
Более 20 из похищенных школьниц позже были освобождены при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены. При этом 195 девушек числились пропавшими без вести. В мае 2017 году власти Нигерии сообщили, что 82 похищенные школьницы освобождены в обмен на боевиков «Боко Харам».
Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка «Боко Харам» выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками «Боко Харам» насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.
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