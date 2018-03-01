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В Армении все дороги проходимы: Ларс открыт

В Армении все дороги проходимы: Ларс открыт
1 марта 2018 - 10:46 AMT

PanARMENIAN.Net - 1 марта, по состоянию на 09:00, на территории Армении все дороги проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

3 марта прогнозируется погода без осадков. Вечером 1 марта, ночью и утром 2 марта, 4-5 марта время от времени в большинстве регионов, днем 2 марта в Вайоц дзоре и Сюнике ожидаются осадки.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.

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