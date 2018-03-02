В Третьяковке открылась посвященная 100-летию Николая Никогосяна выставка

PanARMENIAN.Net - Российская государственная Третьяковская галерея с 2 марта по 22 апреля проводит персональную выставку армянского и российского скульптора, живописца и графика Николая Багратовича Никогосяна. Об этом сообщает сайт галереи.

На выставке демонстрируется 137 произведений, среди которых 12 скульптурных работ из собрания Третьяковской галереи, а также 68 живописных полотен, 8 графических листов и 49 скульптурных работ из Галереи Нико.

Выставка под названием «Уходящая классика» посвящена 100-летию мастера.

На протяжении всей творческой жизни Никогосян постоянно пишет автопортреты — это монолог художника, особая сфера постижения собственного внутреннего мира. На выставке впервые представлены графические автопортреты мастера последних лет.

Народный художник, лауреат Государственной премии СССР, действительный член Российской академии художеств, Н.Б.Никогосян реализовал множество проектов как в монументальной скульптуре, так и в живописи. Основам ваяния Н.Б.Никогосян учился у выдающегося педагога А.Т.Матвеева, также на него оказал влияние крупнейший скульптор ХХ века С.Т.Коненков, с которым он был знаком. Творчество Н.Б.Никогосяна принадлежит двум культурам — армянской и русской. Мастер долгие годы живет и работает в Москве, сохраняя постоянную связь с Арменией. Он органично соединяет в своем творчестве традиции классического европейского и древнего армянского искусства. Созданные им памятники, портреты, композиции стали классикой искусства ХХ века.

Наиболее известные работы Никогосяна — монументальные скульптурные образы, включенные в архитектурный ансамбль на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве (1948–1954); скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве (1952–1955); мемориальный памятник погибшим воинам в родном селе Налбандян (1978); выразительные памятники М.Налбандяну (1965), Е.Чаренцу (1985) в Ереване и А.Исаакяну в Гюмри (1975).