В Ереване представили фильм «Архитекторы отрицания» о Геноциде армян

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян и первая леди Рита Саргсян 5 марта в ереванском кинотеатреприсутствовали на закрытом показе документального фильма «Архитекторы отрицания» (Architects of Denial) о Геноциде армян.

В фильме продемонстрирована современная история армянского народа вперемешку с кадрами из интервью таких известных людей, как голливудский актер и режиссер Джордж Клуни, бывший президент США Барак Обама и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Фильм демонстрирует, как отрицание Геноцида армян способствовало осуществлению других зверств в мире.

В апреле 2017 года вышел трейлер докфильма, в котором цитируется выступление голливудского актера Джорджа Клуни (на премии «Аврора» в апреле 2016 года в Ереване – ред.), где он вспоминает о словах Адольфа Гитлера «Кто сейчас вспомнит о резне армян» и отвечает «Весь мир помнит!».