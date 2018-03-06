В Ереване представили фильм «Архитекторы отрицания» о Геноциде армян
6 марта 2018 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян и первая леди Рита Саргсян 5 марта в ереванском кинотеатреприсутствовали на закрытом показе документального фильма «Архитекторы отрицания» (Architects of Denial) о Геноциде армян.
В фильме продемонстрирована современная история армянского народа вперемешку с кадрами из интервью таких известных людей, как голливудский актер и режиссер Джордж Клуни, бывший президент США Барак Обама и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Фильм демонстрирует, как отрицание Геноцида армян способствовало осуществлению других зверств в мире.
В апреле 2017 года вышел трейлер докфильма, в котором цитируется выступление голливудского актера Джорджа Клуни (на премии «Аврора» в апреле 2016 года в Ереване – ред.), где он вспоминает о словах Адольфа Гитлера «Кто сейчас вспомнит о резне армян» и отвечает «Весь мир помнит!».
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