Спикер НС Норвегии ушел в отставку из-за перерасхода средств на ремонт здания парламента
9 марта 2018 - 16:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель норвежского парламента Улемик Томессен ушел в отставку из-за того, что расходы на ремонт здания парламента оказались значительно выше по сравнению с первоначальной сметой. Нового спикера выберут в ближайшие недели.
Ремонтные работы начались в 2014 году. По данным телеканала NRK, в 2015 году стоимость проекта составляла 1,1 миллиард норвежских крон (около 140 миллионов долларов). В 2018 году эта сумма увеличилась до 2,3 миллиардов крон (около 294 миллионов долларов). Бюджетные деньги заплатили 116 разным компаниям, пишет TJ.
Аудиторы утверждали, что во время ремонта произошло неэффективное управление расходов. Парламент также критиковали за привлечение слишком большого количества подрядчиков и консультантов вместо того, чтобы доверить реконструкцию государственному агентству по строительству.
7 марта большинство партий парламента высказали Томессену недоверие, из-за чего он ушел в отставку. Он пояснил, что расходы выросли из-за ошибок в планировании.
Томессен является членом Консервативной партии, он возглавил парламент в октябре 2013 года.
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