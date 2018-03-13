Армянский священник предложил проводить церемонию Благодатного огня прилюдно

PanARMENIAN.Net - Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию Иерусалима, прокомментировал свое заявление об отсутствии чуда в появлении Благодатного огня. Он предложил провести церемонию при людях.

Священник Самуил Агоян разругался с представителем коптской церкви по вопросу схождения Благодатного огня. Инцидент произошел в ходе съемки передачи «Хадашот 2» на телеканале Israel Television News Company. Находясь в Кувуклии (часовня, где находится Священное ложе Спасителя — ред.), Агоян заявил, что трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет.

Армянский священник рассказал, что в прошлом, если почитать записи, чудеса происходили, однако сам он свидетелем такого чуда не становился, пишет RT.

«Иными словами, на Гробе Господнем стоит зажженная лампада, после молитв мы зажигаем от нее свои свечи, а потом выходим и раздаем собравшимся. Вот и все, что я сказал. И, думаю, никто из священников, которые бывали внутри, никогда не говорил, что чудо в последнее время происходит, то есть что Благодатный огонь сходит свыше и зажигает свечи. Я не выступаю против того, во что люди верят, но именно так мы и поступали», — отметил священник Самуил Агоян.

Он также предложил проводить церемонию перед кувуклией (мраморная часовня над пещерой Гроба Господня), чтобы все желающие могли стать свидетелями схождения Благодатного огня.

«Если мы верим, что каждый год Благодатный огонь чудесным образом сходит с небес, почему бы не проводить церемонию перед кувуклией, чтобы чудо видели все? Тогда чудо не будет происходить для пары людей внутри, все смогут увидеть и поверить. Опять же, каждый может говорить что хочет. Я могу лишь говорить о собственном опыте», — заключил Агоян.

В РПЦ назвали «частными и странными суждениями» опровержение чудесного происхождения Благодатного огня армянским священником Самуилом Агояном. Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания Агояна неприемлемым нарушением «молитвенного состояния» миллионов православных верующих перед Пасхой