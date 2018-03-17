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В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
17 марта 2018 - 10:42 AMT

PanARMENIAN.Net - 17 марта по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Закрыта автодорога Сотк-Карвачар.

Труднопроходим Варденяцский перевал.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

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