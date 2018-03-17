В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

PanARMENIAN.Net - 17 марта по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Закрыта автодорога Сотк-Карвачар.

Труднопроходим Варденяцский перевал.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.