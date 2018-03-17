В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
17 марта 2018 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 марта по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Закрыта автодорога Сотк-Карвачар.
Труднопроходим Варденяцский перевал.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.
Самое значимое
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
Последние новости
У Samsung Galaxy S10 появится функция 3D-распознавания лиц, как на iPhone X Над модулем 3D-камеры и необходимым ПО для Samsung Galaxy S10 работает израильский стартап Mantis Vision в сотрудничестве с Namuga
Глава ФИФА: Если бы российские футболисты принимали допинг, результаты были бы лучше «Все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии»,- отметил глава ФИФА
Москва вышлет 23 британских дипломатов Кроме того, российская сторона прекратила деятельность Британского совета в России - «в связи с неурегулированностью его статуса»
Азнавур награжден в Праге премией Kristián за вклад в киноискусство 93-летний Азнавур 16 марта дал концерт в пражском Конгресс-центре, где исполнил свои самые знаменитые песни