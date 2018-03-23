Из Еревана в Прагу откроется прямой рейс

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Чешские авиалинии» (Czech Airlines) будет совершать регулярные авиарейсы по направлению Прага-Ереван-Прага. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации Армении.

ГУГА дало соответствующее разрешение на организацию регулярных рейсов.

Первый рейс откроется 8 июня. Авиарейсы будут осуществляться с частотой дважды в неделю – по средам и субботам.

Ранее сообщалось, что ГУГА предоставило разрешение российской авиакомпании Red Wings на осуществление рейсов Москва – Ереван – Москва. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта «Домодедово».