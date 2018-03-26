В числе пострадавших при пожаре в Кемерове есть армяне

PanARMENIAN.Net - Среди пострадавших в результате крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове есть армяне. Об этом сообщает посольство Армении в РФ.

Ведомство не уточняет число пострадавших и не сообщает ничего об их личности. Отмечается, что дополнительная информация будет опубликована вскоре.

Обновление: МИД Армении сообщает, что при пожаре в Кемерове армяне не пострадали.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово произошло возгорание. По последним данным, в результате крупного пожара погибли 56 человек, в том числе 9 детей, 16 человек остаются пропавшими без вести. При пожаре погибли дети, приехавшие отметить начало каникул. Во время пожара обрушились помещения двух кинотеатров.