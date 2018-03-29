«Ростех» представляет более 200 образцов вооружения на выставке ArmHiTec в Ереване
29 марта 2018 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Холдинги и предприятия госкорпорации «Ростех» представят более 200 передовых образцов российского вооружения на выставке ArmHiTec-2018, которая проходит с 29 по 31 марта в Ереване. Об этом сообщил 29 марта глава делегации Ростеха, заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности «Рособорнэкспорта» Владимир Гончаров.
«В этом году предприятия Ростеха представят общей сложности свыше 200 образцов продукции военного назначения, среди которых более 100 видов боеприпасов, боевые машины для наземных войск, авиационная и вертолетная техника, средства связи и комплексы обеспечения безопасности, а также современные войсковые системы управления тактического звена», - сказал Гончаров, пишет ТАСС.
Организатором единой российской экспозиции на ArmHiTec-2018 является «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех».
На стенде спецэкспортера представлены, в частности, бронетранспортер БТР-82А, боевая машина поддержки танков БМПТ, специальные бронированные автомобили ВПК-233136, боевые машины семейства «Тайфун-К», противотанковые комплексы «Хризантема-С» и «Метис-М1», а также стрелковое оружие - автоматы Калашникова «сотой» серии и пулемет «Печенег».
Авиационный сегмент представлен сверхманевренными многоцелевыми истребителями Су-30МК и Су-35, военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, учебно-боевым Як-130, а также боевыми вертолетами Ми-28НЭ и Ка-52 и транспортниками Ми-171Ш и Ми-35М.
В Ростехе также сообщили, что с собственной экспозицией в ArmHiTec-2018 участвует и российский лидер в области промышленности боеприпасов и спецхимии - научно-производственный концерн «Техмаш». Одну из ключевых позиций на его стенде займут реактивные снаряды к реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» производства НПО «Сплав». Среди боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии ключевым экспонатом выставки стал разработанный «Техмашем» 125-мм танковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом. Боеприпас предназначен для стрельбы по современным модернизированным танкам, имеющим комбинированную защиту.
Кроме того, свои разработки представит холдинг «Росэлектроника», который привез на выставку мобильные компоненты комплексной автоматизированной системы управления воздушно-десантными войсками «Андромеда-Д», радиорелейные станции и аппаратные комплексы для управления сетями передачи данных, шифрованной и открытой телефонной связи, а также многофункциональные комплексы электронного подавления систем радиосвязи.
Организаторами выставки ArmHiTec являются Минобороны Республики Армения, Закрытое акционерное общество «Ереванский завод математических машин» (ЗАО «ЕрЗММ») и Закрытое акционерное общество «Объединение выставочных компаний «БИЗОН» (ЗАО «ОВК «БИЗОН»).
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