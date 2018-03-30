Саркози предстанет перед судом по обвинению в подкупе органов юстиции

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о подкупе органов юстиции. В отношении Саркози 29 марта открыто производство по делу о коррупции и незаконном оказании влияния.

Защита Саркози незамедлительно объявила о намерении обжаловать решение французских органов юстиции в рамках расследования дела, фигурантами которого являются также адвокат экс-президента Тьери Эрзог и бывший прокурор Жильбер Азибер, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

По данным следствия, Николя Саркози в 2014 году через своего адвоката пытался подкупить Азибера, который в то время занимал должность прокурора при кассационном суде. Бывшего французского президента интересовал ход следствия по делу о предположительно незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2007 году со стороны наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур - обладательницы многомиллиардного состояния.

В 2013 году Саркози был оправдан по обвинению в том, что он воспользовался деньгами Беттанкур, страдавшей от старческого слабоумия. Однако телефонные переговоры между Саркози и его адвокатом, которые были перехвачены органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики против экс-президента.

Следствие, в частности, установило, что адвокат Саркози Тьера Эрзог предлагал Азиберу престижный пост в Монако в обмен на информацию по делу Беттанкур. При этом Саркози вел телефонные переговоры со своим адвокатом под вымышленным именем Поль Бисмют. Против Эрзога и Азибера выдвинуто также обвинение в нарушении профессиональной тайны.

Ныне 63-летний Николя Саркози занимал пост президента Франции в 2007 - 2012 годах. Он замешан в целом ряде скандалов. Только неделю тому назад органы юстиции Франции начали официальное расследование в отношении экс-президента по подозрению в получении им незаконных пожертвований от бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи в ходе предвыборной кампании 2007 года. Саркози отвергает это обвинение.

Скандалом была омрачена и предвыборная кампания Саркози в 2012 году. Тогда Саркози, безуспешно соперничавший с Франсуа Олландом, по данным следствия, сильно превысил максимально допустимые расходы в 22,5 млн евро, при этом его консервативная партия пыталась скрыть этот факт с помощью поддельных счетов.