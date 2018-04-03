По факту взрыва в ереванском Burger King возбуждено уголовное дело
3 апреля 2018 - 10:11 AMT
PanARMENIAN.Net - По факту взрыва 2 апреля в ресторане Burger King на Северном проспекте в центре Еревана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook советник главы СК РА Сона Трузян.
Уголовное дело возбуждено в Следственном отделе административных районов Кентрон и Норк-Мараш Следственного управления города Ереван Следственного комитета РА по п.2 ч.2 ст.279 УК РА («Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц»).
По словам Трузян, сформирована следственная группа.
По предварительным данным, взорвался кислородный баллон. Выяснилось, что 20-килограммовый баллон был заменен утром. Вследствие взрыва обрушился потолок.
В ресторане «Бургер Кинг» на Северном проспекте в центре Еревана 2 апреля в 20:44 (по Еревану) произошел взрыв.В результате пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет. Пострадавшие были госпитализированы в медцентр Св. Григория Просветителя.
Известны имена пострадавших: граждане Армении - Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), граждане РФ - Алена Агапова (15 лет), Лиза Абраамова (15 лет), Ярослав Любенко (15 лет), граждане ИРИ - Эрик Ашугян (24 года), Зейна Хусейни (24 года). 8-летнюю Рубину Маркосян прооперировали.
Пострадавшая Заруи Меликян – менеджер заведения, в момент взрыва она находилась у баллона.
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