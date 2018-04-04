В Армении есть труднопроходимые дороги: Местами наблюдается гололед

PanARMENIAN.Net - 4 апреля, по положению на 10:00, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

В Армении 5-6 апреля ожидается погода без осадков. Ночью 4 апреля на всей территории республики, днем в Вайоцдзорской, Сюникской областях и Арцахе ожидается дождь с грозой. 5 апреля температура воздуха понизится на 6-8 градусов, затем постепенно повысится на 4-5 градусов.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах Цилкар-Спитак и села Мастара Арагацотской области местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.