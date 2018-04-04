В Армении есть труднопроходимые дороги: Местами наблюдается гололед
4 апреля 2018 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - 4 апреля, по положению на 10:00, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
В Армении 5-6 апреля ожидается погода без осадков. Ночью 4 апреля на всей территории республики, днем в Вайоцдзорской, Сюникской областях и Арцахе ожидается дождь с грозой. 5 апреля температура воздуха понизится на 6-8 градусов, затем постепенно повысится на 4-5 градусов.
Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.
На автодорогах Цилкар-Спитак и села Мастара Арагацотской области местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
Самое значимое
В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет
Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Partner news
Последние новости
Мхитарян: «Арсеналу» важно выиграть именно первый матч с ЦСКА Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян перед первым матчем четвертьфинала Лиги Европы против московского ЦСКА ответил на вопросы журналистов
В Google Maps появилась поддержка армянского По оценке Google, на этих языках суммарно разговаривают примерно 1,25 млрд человек по всему миру
В РФ возбуждено первое уголовное дело за репост в Telegram Уточняется, что сотрудники ФСБ задержали активиста в середине марта, Фрунзенский суд Владивостока избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца
НАСА отправит на Марс пчел-роботов Их назвали «марсианскими пчелами», и они предназначаются для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита на Красной планете