Стрелявшая в штаб-квартире YouTube в Калифорнии женщина покончила с собой
4 апреля 2018 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Женщина, которая начала стрелять в штаб-квартире компании YouTube в калифорнийском Сан-Бруно, мертва. По предварительным данным, она покончила с собой.
Источники телеканала KRON 4 в полиции Сан-Бруно рассказали, что женщина, имя которой не называется, выстрелила в своего бойфренда и, предположительно, попала ему в живот. По предварительной информации, инцидент произошел возле кафе на территории комплекса, в котором находится штаб-квартира YouTube, пишет РБК.
В результате инцидента ранения получили еще несколько человек, которые были доставлены в близлежащие больницы. В общей сложности можно говорить о четырех пострадавших.
Сотрудники местной полиции рассказали телеканалу CBS, что когда они приехали на место происшествия, то обнаружили человека с огнестрельным ранением. Они начали обследовать близлежащую территорию и нашли женщину, которая сама нанесла себе травму. При этом получить подробную информацию о случившемся полицейские не могли, поскольку вокруг здания YouTube «царила паника».
Позже полицейские нашли еще двух раненых.
Ранее в социальных сетях появились сообщения сотрудников YouTube о том, что они услышали выстрелы и начали баррикадироваться в комнатах. Позже эти же люди рассказывали о том, что быстро покинули здание и отправились домой.
Ситуацию в Сан-Бруно уже прокомментировал президент США Дональд Трамп. «Мы молимся о тех, кто пострадал в Сан-Бруно», — написал глава Белого дома.
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