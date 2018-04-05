Турецкая фирма VisaMetric не будет предоставлять шенгенскую визу в Армении
5 апреля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - С 3 апреля в связи с техническими причинами принятие заявлений на получение шенгенской визы не может осуществляться российско-турецкой компанией VisaMetric. Об этом заявило посольство Германии в Армении.
Соответствующие заявления продолжит принимать Визовый отдел посольства Германии.
Ранее Агентство по защите персональных данных министерства юстиции Республики Армения потребовало приостановления обработки персональных данных компанией VisaMetric, в частности – приостановления возможности сбора, использования или передачи персональных данных до завершения проводимой Агентством инспекции. Министерство начало процесс проверки, чтобы узнать, насколько обработка персональных данных компанией VisaMetric соответствует законодательству Армении.
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